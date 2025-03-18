Путин заявил о необходимости сдержать инфляцию и обеспечить низкую безработицу
Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына
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Президент России призвал к совместной работе органы власти и бизнеса.
Необходимо сдержать инфляцию и обеспечить низкую безработицу в Российской Федерации. Об этом заявил лидер страны Владимир Путин во время ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Это общая совместная задача и органов власти, и бизнеса не только крупного, который объединяет РСПП, но малого и среднего», — дал наставления глава государства.
Наша страна не остановится в выстраивании механизма всей экономической политики, включая денежно-кредитную, подчеркнул лидер РФ. Он также отметил, что это важно для работы всех механизмов в увеличении производственного потенциала государства.
Путин также рассчитывает, что РССП будет принимать в этом поручении активное участие вместе с другими деловыми объединениями России.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что лидер государства отметил планы некоторых зарубежных компаний вернуться в Россию.
«Российский рынок грамотно воспользовался этой возможностью, занял освободившиеся рыночные ниши, вложил средства, создал рабочие места и посвятил немало времени развитию технологий», — заявил он.