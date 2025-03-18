«Я больше не ребенок» —умер отец Филиппа Киркорова народный артист России Бедрос

Фото: © РИА Новости/Светлана Шевченко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Его сын призвал ценить каждое мгновение со своими родными. Известному исполнителю было 92 года.

Умер народный артист России Бедрос Киркоров. Об этом сообщил его сын — народный артист РФ — Филипп Киркоров в своем личном блоге.

«Я больше не ребенок», — подписал публикацию король поп-эстрады.

Бедрос Киркоров умер в возрасте 92 лет сегодня в 15:37 по московскому времени. Его сын Филипп попрощался с отцом в публикации, отметив, что папа ушел из жизни, но из его сердца не уйдет никогда.

Информационное агентство ТАСС сообщило, что причиной смерти эстрадного певца стала остановка сердца.

«Цените каждое мгновение, проведенное с родными!» — призвал поклонников артист.

Соболезнования актеру принесли звезды, в том числе телеведущий Вячеслав Макаров, актриса Екатерина Гусева и певица Ольга Орлова.

«Как сложно читать это сообщение, как больно. Какой он был потрясающий! Как любил жизнь! И жизнь любила его! Дорогой Филипп, мои соболезнования», — подписала пост Гусева.

«Большая потеря чудесного человека. Примите соболезнования!» — написал Вячеслав Макаров.

«Держись, мой друг. Лучи любви, тепла и сил посылаю от всей нашей семьи», — выразил соболезнования стилист Владислав Лисовец.

Актер Михаил Галустян написал, что Бедрос Киркоров был очень хорошим и достойным человеком, пожелав ему светлой Памяти.

«Очень любил меня», — упомянул известный юморист.