Путин заявил об адаптации предпринимателей к антироссийским санкциям

Фото: 5-tv.ru

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Как бы не складывалась обстановка, у конкурентов всегда будет желание сдержать нашу страну, отметил президент.

Предприниматели смогли адаптироваться к санкциям, введенным против России. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

По словам президента, санкции - это не временные или точечные меры. Это механизм системного давления на Россию, и как бы не складывалась обстановка, у конкурентов всегда будет желание сдержать нашу страну.

Глава государства отметил, что если раньше западные элиты пытались придать своим действиям мнимую видимость приличия, то теперь даже не стесняются. Запад штампует антироссйские пакеты друг за другом.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что Силуанов прокомментировал контакты с США в финансовом секторе и ответил на вопрос о возобновлении работы российских банков со SWIFT.