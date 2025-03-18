«Живой»: пропавшего в Тюмени журналиста Александра Круглова нашли

Фото: Facebook*/Александр Круглов

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Близкие не могли с ним связаться с 12 марта.

Пропавшего в Тюмени спортивного журналиста Александра Круглова нашли живым. Эту информацию 5-tv.ru подтвердили в МВД России.

«Местонахождение мужчины установлено», — сообщили в правоохранительных органах.

Круглова нашли живым, но в состоянии алкогольного опьянения в одной их Тюменских гостиниц. О состоянии Александра написало ТАСС со ссылкой на источники.

«Сашу нашли, живой, пока в состоянии опьянения. Сейчас везут в больницу. Все нормально», — пояснил инсайдер.

Журналист из Нижнего Новгорода приехал в Тюмень, чтобы осветить чемпионат России по биатлону. Последний раз его видели 12 марта, после он не выходил на связь. В поисковый отряд «ЛизаАлерт» информация о пропаже Круглова поступила 16 марта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Камчатке пропали два матроса танкера. Судно, на котором они служили, прибыло к берегу села Корф для разгрузки горюче-смазочных материалов (ГСМ). Около 23:00 матросы она на лодке отплыли от берега в сторону танкера. На встречу им был отправлен буксир, так как по огням на лодке было видно, что их сносит с курса. Однако внутри никого не оказалось.

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