«Снижение геополитической напряженности»: как эксперты объясняют падение доллара

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Внебиржевый курс американской валюты опустился ниже 81 рубля впервые с 19 июня 2024 года.

Курс доллара стремительно опускается из-за снижения геополитической напряженности. Об этом заявил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков в разговоре с 5-tv.ru.

«Тенденция на укрепление рубля достаточно очевидна. И при снижении геополитической напряженности, конечно, недооцененность российского рубля становится все более и более явной», — отметил эксперт.

Кроме того, по словам Чиркова, на рынок РФ активно заходят иностранные инвесторы — это создает дополнительный спрос на российский рубль.

Эксперт отметил, что укрепление рубля относительно иностранных валют положительно скажется на возможностях сдерживания инфляции, поскольку слабый рубль последние несколько лет способствовал ее росту.

Специалист также не исключает значительного увеличения импорта.

«В России и так очень хороший платежеспособный спрос, но с ростом стоимости национальной валюты он, соответственно, будет еще больше увеличиваться. Наверное, это негативно для экспортеров. То есть укрепляющийся рубль для компаний, которые продукты на экспорт отправляют, это негативный фактор», — считает он.

Своим мнением по этому поводу в разговоре с 5-tv.ru поделился также экономист Андрей Бархота. Специалист отметил, что похожая ситуация уже происходила несколько лет назад. Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru



«Я напомню, что в 2022 году в марте курс доллара был 100 рублей за доллар, а в октябре этого же года 53 рубля за доллар. То есть фактически в два раза укрепился рубль, и это произошло исключительно из-за обвала импорта. То есть на фоне введения санкций и сокращения импортных потоков возникает изменение торгового баланса и, соответственно, возникает эффект сильного укрепления национальной валюты», — объяснил специалист.

По словам экономиста, сейчас происходит похожая ситуация. И обвал импорта — главный фактор, который обуславливает укрепление российского рубля.

Однако, по словам Бархоты, падение курса доллара будет краткосрочным, так как нет сильных предпосылок для значительного укрепления российской валюты.

«Чуть позже мы увидим, скорее всего, разворот. Разворот будет на горизонте 2-3 недель, а может быть даже меньше. Если рубль укрепится до отметки, например, 76-78 рублей за доллар, то вмешается уже Министерство финансов России, которое будет принудительно девальвировать рубль для того, чтобы избежать сильных разрастаний дефицита государственного бюджета», — рассказал он.

Эксперт объяснил, что при крепком рубле происходит снижение экспортных доходов. Он отметил, что это «катастрофа» для государственного бюджета.

По словам спикера, в таком случае правительство прибегнет к определенным мерам, чтобы вернуть рубль на «нормальную траекторию».

«А нормальная траектория — 92-95 рублей за доллар. При таком курсе бюджет не страдает», — заключил Бархота.

Прежде стало известно, что внебиржевый курс доллара опустился ниже 81 рубля впервые с 19 июня 2024 года. Так, по состоянию на 10:26 по московскому времени стоимость американской валюты упала на 1,35 рубля и составила 80,74 рубля.

К слову, позиции отечественной валюты заметно усилились после того, как появилась информация о том, что между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом планируется разговор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что западные инвесторы возобновили закупку российских активов.