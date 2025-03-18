На борту МКС впервые в истории открыли выставку

Фото, видео: ВКонтакте/Музей космонавтики/kosmo_museum; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Экспозиция приурочена к 60-летию первого выхода человека в открытый космос, который совершил Алексей Леонов.

Впервые в истории покорения космоса на борту Международной космической станции открыли выставку.

Гидами выступили находящиеся на орбите Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов. А посвятили ее 60-летию первого выхода человека в открытый космос.

Один из главных экспонатов — рукописная схема выхода из корабля «Восход-2» с пометками легендарного Алексея Леонова. Также представили его кисть для живописи. Все это доставили на орбиту специально к юбилею. Рассказали космонавты и как сейчас покидают станцию.

«Это малый исследовательский модуль, который используется в качестве шлюзового отсека для выхода в открытый космос», — рассказал космонавт-испытатель Алексей Овчинин.

Алексей Леонов 18 марта 1965 года впервые вышел в открытый космос. Кислород поступал ему с помощью специального фала длиной 5,5 метров. Именно на это расстояние он смог отойти от космического корабля. Аппарат Леонов покинул его на 12 минут 9 секунд.