Звезда турецких сериалов Джан Яман приехал в Москву

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Фанатки со всей России собрались в аэропорту Внуково, чтобы встретить актера.

В Москву прилетела звезда турецких сериалов. Поклонницы основательно подготовились к встрече Джана Ямана. В аэропорту Внуково было очень шумно.

Турецкая пресса называет актера закрытым, якобы он не любит идти на контакт. Но в Москве Джан Яман охотно общается с поклонницами, оставляет автографы и делает совместные фото.

Некоторые фанаты, чтобы увидеть кумира, приехали из других городов, включая Петербург. Они подготовили плакаты, хлеб-соль и разные подарки.

На сегодня у актера запланирована экскурсия по Москве и поход в ресторан русской кухни. А завтра он представит фильм, в котором сыграл главную роль.