Опасная дезинсекция: как не стать жертвой недобросовестных компаний

Фото, видео: © РИА Новости/Денис Абрамов; 5-tv.ru

Эксперты предупреждают об использовании мошенниками опасных химикатов, способных вызвать серьезные заболевания, вплоть до онкологии.

Обращение в специализированные компании, которые занимаются устранением насекомых, паразитов и грызунов — не гарантия безопасности.

Многие конторы продолжают работать без лицензии. Хотя еще до 1 марта должны были получить все необходимые документы. Бизнесмены считают эту процедуру лишней и продолжают работать «в серую».

Какую химию используют эти специалисты — неизвестно. В этом убедилась корреспондент «Известий» Анастасия Харченко.

Весна в этом году наступила рано. Природа быстро пробудилась, все вокруг цветет. Но вместе с тем раньше обычного начали просыпаться и клещи. По прогнозам специалистов, в этом сезоне они будут даже активнее, массовая борьба против них начинают уже сейчас.

Появление клещей уже заметили в Московской и Ростовской области, Санкт-Петербурге, Калининграде, Севастополе и Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях, и на Дальнем Востоке.

В этом году ужесточают контроль за дезинсекцией и дератизацией частных и общественных территорий. По закону теперь травить вредителей и паразитов можно только компаниям со специальной лицензией.

«К нам буквально в течение недели приехал представитель Роспотребнадзора, проверил нашу организацию. Посмотрел офисные помещения, склады, документы сотрудников. Мы соответствуем лицензионным требованиям, нашу лицензию разместили в реестре», — рассказала руководитель компании дезинфекционного профиля Ольга Жинская.

В положении о лицензировании указан ряд требований, среди которых, например, наличие программы производственного контроля, прав на оборудование и помещения для хранения и подготовки дезинфицирующих средств.

Большинство компаний уже получили лицензии, проверить их можно на официальном сайте Роспотребнадзора, однако в интернете все еще продолжает существовать масса объявлений об услугах дезинфекции и дезинсекции, которые оказывают частные мастера. И не все из них добросовестные.

Такие услуги предлагают чаще всего мелкие конторы. Но ни дипломов, ни сертификатов, ни лицензий у большинства из них нет. Единственная гарантия безопасности — честное слово.

Еще одно из требований по закону — наличие профильного образования у специалистов. Для работы с опасными препаратами нужны особые навыки и знания, которыми владеют далеко не все частные мастера.

«Если вы на сайте в интернете нашли рекламу, на какой-то сайт зашли, то обязательно проверьте, чтобы у них на сайте обязательно был номер лицензии. Затем, если вы уже договорились на обработку, когда к вам приезжает мастер, обратите внимание на то, чтобы договор был между вами и той организацией или ип, с сайта которой вы и заказывали эту услугу», — объяснила кандидат медицинских наук, секретарь правления Ассоциации «Дезинфекция и пест-контроль» Елена Гришина.

В лучшем случае специалист без лицензии может провести обработку некачественно, в худшем — нанести серьезный вред здоровью людей, вплоть до летального исхода.

«Хуже еще то, что некоторые из сегодня применяемых препаратов для борьбы с клещами, для борьбы с нежелательными животными при дератизации, при борьбе с крысами, с мышами, эти препараты могут вызывать в том числе и риски развития онкологических заболеваний», — рассказал биохимик Александр Ходос.

За предоставление таких услуг без лицензии грозит штраф: до 10 тысяч рублей для физических лиц и до 200 тысяч для юридических. Кроме того, после 1 сентября требования при лицензировании ужесточат: чтобы получить разрешение, компании должны будут иметь в штате как минимум одного сотрудника с высшим медицинским образованием. Контролировать соблюдение условий будет Роспотребнадзор.