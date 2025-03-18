В Челябинской области и Башкирии аварийные службы борются с наводнениями

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Реки вышли из берегов, подтоплены целые районы, людей эвакуируют в безопасные места.

В Челябинской области из-за резкого потепления и сильных дождей начал стремительно таять снег. Реки выходят из берегов.

Сложная ситуация сейчас в городе Аша и его окрестностях. Из-за затора на реке Сим подтоплены дома в двух районах. Где-то вода доходит до крыш машин, где-то передвигаться можно лишь на лодках.

Людей эвакуируют в пункты временного размещения. Но проехать сложно даже спецтехнике.

Раньше времени лед тронулся и на двух реках Башкирии. В Белорецком районе огромные глыбы вынесло дорогу, проезд заблокирован.

В Похожая картина еще в одном районе. Из-за ледохода там образовался затор на два километра. Жителей вывезли в безопасное место.

А чтобы вода быстрее уходила, аварийные службы укрепляют берега, пилят и взрывают лед на водоемах. Под особым контролем и плотины.