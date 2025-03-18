В Париже полиция разгоняет протестующих мигрантов
Фото, видео: CHRISTOPHE PETIT TESSON/ТАСС; 5-tv.ru
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Правоохранители применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов.
Слезоточивый газ и крики протеста. В Париже полиция разгоняет мигрантов, которые устроили ночлежку в здании театра.
Сотни подростков оккупировали концертный зал еще в декабре. Его пришлось временно закрыть для посетителей.
Оказавшись на улице, мигранты начали выкрикивать лозунги, требуя от властей предоставить им жилье. Правоохранителям даже пришлось применить силу.