В Якутске в ДТП с автобусом и «Камазом» пострадали 11 человек

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Авария произошла на перекрестке улиц Билибина и Уустаах Избекова.

В результате аварии с участием «КАМАЗа» и пассажирского автобуса в Якутске пострадали 11 человек. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

По словам собеседника, ДТП произошло в 16:25 (10:25 по московскому времени. — Прим. ред.) на перекрестке улиц Билибина и Уустаах Избекова. На место происшествия оперативно прибыла скорая помощь. Отмечается, что среди пострадавших четверо детей.

«Службой скорой помощи семеро взрослых доставлены в Республиканскую больницу № 2-ЦЭМП, четверо детей в Педиатрический центр Республиканской больницы № 1-НЦМ», — рассказали в Минздраве Якутии.

В настоящий момент пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. На место аварии прибыли сотрудники МЧС и Госавтоинспекции. По факту случившегося организована проверка, устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.

Прежде в Дагестане в ДТП с участием микроавтобуса пострадали 14 человек. Авария произошла в Кизилюртовском районе вбили села Ново-Чиркей. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Устанавливаются причины ДТП.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что при столкновении грузовика с поездом под Ярославлем пострадали 11 человек.