Жительницу Перми осудили за убийство 9-летнего сына, выброшенного в чемодане

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Елена Еговцева; 5-tv.ru

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Трагедия произошла летом в 2024 году. По словам женщины, совершить преступление ее вынудили долги.

В Перми суд приговорил женщину к 18 годам лишения свободы в колонии общего режима за убийство девятилетнего сына, чье тело нашли в чемодане возле мусорных контейнеров. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

В пресс-службе СУ СК по региону отметили, что следствие проделало значительный объем работы для подтверждения виновности. Было допрошено более 40 свидетелей и проведено свыше 15 экспертных исследований. Подсудимая полностью признала свою вину.

Трагедия произошла в 2024 году. Чемодан с телом мальчика обнаружили на одной из площадок для сбора мусора в центре Перми. О страшной находке полиции сообщил местный бездомный.

На теле были обнаружены следы удушения и колото-резанная рана на шее. В ходе следственных мероприятий было выяснено, что 34-летняя Ирина Шатова убила своего сына путем удушения. Также она нанесла в область тела мальчика колото-резаные раны. Чтобы скрыть следы преступления, Шатова положила тело ребенка в чемодан и отнесла к мусорным контейнерам.

По словам женщины, решится на такое преступление ее вынудили долги. Среднемесячный доход составлял около 100 тысяч рублей, из которых 98 тысяч отдавала по обязательствам. Также Шатова утверждала, что сначала планировала совершить самоубийство, но не хотела, чтобы ее ребенок оставался один.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Челябинской области двухлетний ребенок погиб из-за матери, которая вводила ему наркотики.