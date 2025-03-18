Фото: www.globallookpress.com/Aloisio Mauricio

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Сегодня должны состояться переговоры президентов России и США.

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 81 рубля впервые с 19 июня 2024 года. Об этом гласят данные торгов.

Так, по состоянию на 10:26 по московскому времени стоимость американской валюты упала на 1,35 рубля и составила 80,74 рубля.

Ускорение снижения неожиданно началось в марте. Сначала на 0,32%, до 84,98 рубля. Спустя время к 10:59 доллар уже находился на уровне 84,83 рубля (-0,49%). Не днях он опустился до отметки в 81,91 рубля.

Позиции отечественной валюты заметно усилились после того, как появилась информация о том, что между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом планируется разговор.

К слову, падение доллара началось активно в феврале. Эксперты связывают это со встречей российской и американской делегаций в Эр-Рияде 18 февраля.

Россию на ней представляли помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, США — госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что биржевая стоимость золота впервые в истории превысила $3000 за тройскую унцию.