В Курской области пять человек пострадали при атаке дронов ВСУ
Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова
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Один из жителей получил закрытое осколочное ранение правого плеча и шеи.
В результате ударов украинских беспилотников по Курской области пять человек пострадали. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
По его словам, два FPV-дронов атаковали Суджанский район. Четыре мирных жителя были госпитализированы с ранами. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
«Еще одна атака произошла в Тимском районе: БПЛА самолетного типа ударил рядом с ГАЗель, которая перевозила хлеб. Водитель автомобиля 1987 года рождения получил закрытое осколочное ранение правого плеча и шеи. Его также доставили в областную больницу», — написал он.
Помимо этого, ВСУ обстреляли слободу Белую Беловского района. В связи с чем у зданий, расположенных рядом с администрацией, выбиты окна, фасад и автомобили также получили повреждения.
По словам Хинштейна, по предварительным данным, погибших и раненных нет. На месте работают оперативные службы. Вместе с тем он напомнил, что в Курской области установлен запрет на въезд в некоторые населенные пункты.
Ранее 5-tv.ru писал, что замначальник Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов заявил о практически полном освобождении Курской области.