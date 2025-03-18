Более 350 ветеранов СВО сразились в турнире «Кубок защитников Отечества»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Турнир стал важной вехой в развитии отечественного паралимпийского движения.

Масштабный турнир для ветеранов СВО впервые прошел в столице Югры. Более 300 участников соревновались в лыжных гонках, сноуборде и биатлоне.

Кульминацией стал яркий финал по следж-хоккею. Ветераны продемонстрировали не только высочайшую спортивную подготовку, но и силу духа, подтвердив, что даже после тяжелых испытаний можно бороться за победу.

Турнир стал важным шагом в развитии паралимпийского движения в России. Как отметил министр спорта Михаил Дегтярев, треть спортивных объектов в стране адаптирована для людей с ограниченными возможностями.

«Это где-то 135 тысяч объектов по всей стране. Лидеры — Москва, Калужская область, Башкортостан, кстати, и ХМАО тоже. Наша цель создать условия для того, чтобы люди с безграничными возможностями имели доступ к инфраструктуре спорта, и мы все для этого делаем. У нас в 21 регионе созданы Центры адаптивного спорта», — прокомментировал он.

Масштабы турнира впечатляют — в нем приняли участие бойцы из 60 российских регионов. Организаторы уверены, что зимний «Кубок Защитников Отечества» будут проводить ежегодно.