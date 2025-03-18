Тысячи верующих простились со схиархимандритом Илием в Оптиной пустыни

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Мери Бадунц; 5-tv.ru

Церемонию отпевания провел лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Тысячи верующих прощаются со схиархимандритом Илием, духовником патриарха Кирилла, в Оптиной пустыни. У Святых врат монастыря собрался огромный поток людей. Вход закрыт, но автобусы с желающими продолжают прибывать.

Для тех, кто не сможет попасть внутрь, установлены большие экраны. Церемония отпевания старца началась 18 марта в полдень по московскому времени. Ее провел лично патриарх.

О происходящем в Оптиной пустыни рассказала корреспондент «Известий» Мэри Бадунц.

В Казанском храме, самом большом в Оптиной пустыни, уже несколько суток и днем, и ночью двери не закрывают. От входа, как здесь называют Святые врата, до монастыря растянулась очередь.

Верующие продолжают приезжать в Оптину пустынь со всех уголков России. Очень много людей, даже несмотря на снегопад, они здесь — в руках цветы, иконы. Каждый хочет проститься со старцем.

Схиархимандрита Илия называют одним из символов Русской православной церкви. Он был духовником и наставником для монахов обители и многих страждущих.

«Для всех, для нас не просто горе. Мы осиротели. Вот эти люди, море людей идут к батюшке, потому что это был настолько светлый и чистый человек, который помогал всем», — рассказал духовное чадо старца Илия Евгений Михальченко.

«Он нам дорог. Он благословил моего сына на службу. Благодаря его благословению он стал военным», — дополнила прихожанка Татьяна Чернова.

В храме, погруженные в молитвы, стоят те, кто знал старца лично, и те, кто искал с ним встречи для совета и просто успокоения. Многие вспоминают: он говорил немного и часто о других. Но нужные слова находились для каждого.

«Он дал мне силы в период болезни. Надеюсь, конечно же, на выздоровление», — поделилась прихожанка Ангелина Князьева.

«Батюшка был необыкновенный человек. И от него любой человек чувствовал любовь и тепло. Это самое главное, чего не хватает сейчас, поэтому мы батюшку любим, просим его молитв и продолжаем обращаться к нему», — рассказала прихожанка Татьяна Кочеткова.

Старец Илий, в миру Алексей Ноздрин, родился в Орловской области во времена гонений на церковь. Свое служение начал в храмах Ленинградской епархии, а позже провел 10 лет в Псково-Печерском монастыре. Именно там он познакомился с книгой о преподобном Силуане Афонском, которая вдохновила его на поездку на Святую гору Афон.

«Батюшка подвизался на Афоне в Печерском монастыре. Потом здесь последние 35 лет жизни был насельником монастыря. Духовник — это очень важно для братьев. Духовник — это старец, которому обращаются люди за помощью, поддержкой», — рассказал наместник монастыря Оптина пустынь епископ Можайский Иосиф (Королев).

Он вернулся в Россию и был направлен восстанавливать после 65-ти лет упадка Оптину пустынь. Обитель всегда была сердцем старческого служения, которое предстояло возродить именно отцу Илию. Это были 80-е, было непросто.

По всей стране благодаря ему удалось сохранить, отреставрировать и вернуть Православной церкви сотни храмов и монастырей.

«Это келья старца Илия. Здесь он проживал последние месяцы. Все достаточно скромно и по-простому. Здесь он принимал людей, трапезничал, отдыхал и очень много молился», — дополнила корреспондент.

В келье много икон и одна единственная фотография. Напротив его окон — храм Иоанна Предтечи. Здесь старец Илий принял схимнический постриг, и здесь же 15 марта была его последняя литургия, на которой получил возглас.

«Он собрал все свои силы, он так четко, так ясно, так громко, (ему не присуще было громко говорить) каждое слово чеканя — дал возглас. Мы стояли завороженные», — поделилась монахиня Анна.

В этот же вечер старец Илий отошел к Господу. Его похоронят на территории монастыря. Отпевания и погребение совершит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, духовником которого был старец Илий.