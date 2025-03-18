Число погибших при израильских авиаударах по Газе достигло 300 человек

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Сотни местных жителей пропали без вести.

Число погибших в результате израильских авиаударов по сектору Газа возросло до 300 человек. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

«Число погибших увеличилось до 310, сотни раненых и пропавших без вести в результате налетов израильского врага на сектор Газа», — говорится в сообщении министерства, которое приводит телеканал Al Jazeera.

Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа после того, как ХАМАС отвергли предложение США о продлении режима прекращении огня. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) также заявили о том, что по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа были нанесены массированные удары.

Власти Израиля поставили американского президента Дональда Трампа в известность о совершенных по сектору Газа атаках.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что журналистка из Палестины по имени Алаа Хашим погибла в ходе атаки ЦАХАЛ на сектор Газа. Женщина скончалась от полученных ран. Алаа Хашим стала 206-й жертвой израильских атак из числа представителей прессы.