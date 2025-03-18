В Кемеровской области школьник ранил ножом одноклассника

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Инциденту предшествовал конфликт между учениками.

В Юрги Кемеровской области школьник ранил ножом своем одноклассника во время урока. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

В ведомстве отметили, что о случившемся стало известно в ходе мониторинга СМИ и социальных сетей. По предварительным данным, один из подростков пронес в школу складной нож, приобретенный на маркетплейсе. И, демонстрируя его своему однокласснику во время урока, нажал на кнопку выброса лезвия, которое ранило мальчика в ногу.

Оказывается, инциденту предшествовал продолжительный конфликт между учениками, пострадавшему даже поступали угрозы. Однако администрация школы и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних не только игнорировали данную ситуацию, но и пытались скрыть инцидент.

«По данному факту в территориальном следственном отделе следственного управления СК России по Кемеровской области — Кузбассу незамедлительно организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении.

Следователи подчернили в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Кроме того, в ГУ МВД РФ по Кемеровской области сообщили, что пострадавшему выдано направления для прохождение судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить степень тяжести вреда.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ученик одной из школ Нижнего Новгорода совершил нападение с ножом на своих одноклассников.