Считает каждую копейку: как живет гениальный математик Григорий Перельман

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Ровно 15 лет назад он отказался от миллиона долларов из-за несогласия с научным сообществом.

Гениальный российский математика Григорий Перельман, доказавший гипотезу Пуанкаре, которая считалась нерешенной проблемой около века, ровно 15 лет назад отказался от миллиона долларов — из-за несогласия с математическим сообществом. Интервью у ученого взял телеканал 78.

Что с ним происходило, когда он стал знаменитостью, почему он отказался от славы и как живет сейчас?

Школа без золотой медали

Григорий Перельман родился 13 июня 1966 года в Ленинграде в еврейской семье. Его отец был инженером-электриком, а мать работала учителем математики. Родители привили сыну интерес к математике, а мать приобщила его еще и к классической музыке и научила играть на скрипке.

После 8 класса Перельман перевелся в 239-ю физико-математическую школу, где, несмотря на очень высокие требования, был образцовым учащимся. Золотую медаль по окончании школы он не получил только из-за одного предмета.

«По физкультуре. Это 1982 год. Почему 4? У меня вообще вон тройка была по физкультуре, когда я заканчивал, это совершенно нормально. Остальные все пятерки, поведение примерное», — рассказал 78.ru директор Физико-математического лицея № 239 Максим Пратусевич, чей брат учился с Перельманом в одном классе.

Между тем известно, что в школьные годы юный Перельман увлекался шахматами и настольным теннисом. С 5 класса во внеурочное время он занимался в математическом центре при Дворце пионеров. В 1982 году в составе команды советских школьников он был удостоен золотой медали на Международной математической олимпиаде в Будапеште, получив максимально возможную сумму баллов за безукоризненное решение всех задач.

«Тогда в лицее учились только два последних года, 9 и 10 классы. И к тому моменту он уже был призер всесоюзной олимпиады по математике. Много лет занимался в математическом кружке, ничего уже понимать не надо было, всё уже было ясно», — считает Максим Пратусевич.

Оценки ниже «5» были для Перельмана большой редкостью. Однажды он получил 4 по геометрии, но не за ошибки.

«У нас в музее хранится — но сейчас музей на реконструкции — его работа письменная по геометрии, где стоит четверка. Видимо, какие-то нюансы в оформлении, потому что задача решена правильно. В воспитательных целях мы зачастую так делаем, пятерка есть пятерка. Работа, помимо того, чтобы иметь математический смысл, должна еще удовлетворять критериям, в том числе тогда действовал единый орфографический режим. Это не касается Григория Яковлевича — он грамотно писал», — вспоминает директор школы.

Отказ от работы в США

В 1982 году Перельман был принят на математико-механический факультет Ленинградского государственного университета. В связи с победой на олимпиаде в Венгрии его зачислили без экзаменов. В университетские годы Григорий также учился на «отлично», побеждал на факультетских, городских и всесоюзных студенческих математических олимпиадах. За успехи получал повышенную Ленинскую стипендию.

Окончив ЛГУ с отличием в 1987 году, поступил в аспирантуру при Ленинградском отделении Математического института им. В. А. Стеклова АН СССР (ЛОМИ — до 1992 года, затем — ПОМИ). После защиты в 1990 году кандидатской диссертации на тему «Седловые поверхности в евклидовых пространствах» остался работать в институте старшим научным сотрудником.

В начале 1990-х годов приехал в США, где работал в разных университетах (Курантовском институте математических наук, Университете штата Нью-Йорк в Стони-Бруке и Калифорнийском университете в Беркли). Однако впоследствии Перельман не принял предложения о дальнейшей работе от нескольких американских университетов и в 1995 году вернулся в Петербург, продолжив работать в ПОМИ и в одиночку трудиться над доказательством гипотезы Пуанкаре.

Сенсация в научном мире

Григорий Перельман прославился на весь мир в начале нулевых, когда опубликовал в интернете три свои знаменитые статьи, в которых кратко изложил оригинальный метод доказательства гипотезы Пуанкаре.

«Мне кажется, в мире десяток — ну, может, два десятка людей, которые до конца понимают, что написано в его работе. Я к этим людям точно не отношусь, хотя кандидат физмат наук, но я ничего не понимаю в этой работе. Это передний край науки, странно было бы ожидать, чтоб много людей это понимало, » — признается директор Физико-математического лицея № 239.

Появление в интернете первой статьи Перельмана о формуле энтропии для потока Риччи вызвало настоящую сенсацию в научных кругах. В 2003 году он принял приглашение посетить ряд американских университетов, где он сделал серию докладов о своей работе по доказательству гипотезы Пуанкаре.

В 2004–2006 годах три независимые группы математиков занимались проверкой результатов Перельмана, и все пришли к выводу, что гипотеза Пуанкаре полностью доказана.

Отказ от миллиона долларов

Однако мировая слава Перельману была не нужна. В декабре 2005 года он ушел с поста ведущего научного сотрудника лаборатории математической физики, уволился из ПОМИ и практически полностью прервал контакты с коллегами.

В марте 2010 года Математический институт Клэя присудил Григорию Перельману премию в размере миллиона долларов за доказательство гипотезы Пуанкаре, что стало первым в истории присуждением премии за решение одной из «Проблем тысячелетия» (семь математических проблем, решить которые не удается на протяжении многих лет).

Однако сам Григорий проигнорировал математическую конференцию в Париже, на которой предполагалось вручение «Премии тысячелетия», а 1 июля 2010 года публично заявил о своём отказе от премии. Свою позицию он объяснил несогласием с организованным математическим сообществом и несправедливостью принимаемых ими решений.

«Я отказался. Вы знаете, у меня было очень много причин и в ту, и в другую сторону. Поэтому я так долго решал. Если говорить совсем коротко, то главная причина — это несогласие с организованным математическим сообществом. Мне не нравятся их решения, я считаю их несправедливыми. Я считаю, что вклад в решение этой задачи американского математика Гамильтона ничуть не меньше, чем мой», — заявил Перельман.

Впрочем, деньги все-таки не пропали: в сентябре 2011 года институт Клэя совместно с институтом Анри Пуанкаре (Париж) учредили должность для молодых математиков, деньги на оплату которой идут из присуждённой, но не принятой Григорием Перельманом «Премии тысячелетия».

Кроме того, в том же году Ричарду Гамильтону и Деметриосу Кристодулу присудили так называемую Премия Шао по математике в размере 1 миллиона долларов, которую также иногда называют «Нобелевской премией Востока». Ричард Гамильтон был награжден за создание математической теории, которую затем развил Григорий Перельман в своих работах по доказательству гипотезы Пуанкаре. Известно, что Гамильтон данную награду принял.

Аскетизм и затворничество

Григорий Перельман никогда не был женат, у него нет детей. В настоящее время он очень скромно живёт в своей квартире в Купчино, покупая в ближайшем магазине самые простые продукты.

«Ну, обычно [берет] вермишель „Красная цена“, Пискарёвский творог, яблочки, может быть. Такое все дешевенькое. Серые штаны у него такие, маска иногда, брюки и резиновые тапочки, галошки такие», — рассказывает продавщица.

В магазине его называют скромным человеком, который никогда не идёт на контакт: приходит, покупает и уходит. Отказался великий математик со странными отметинами на голове общаться и с корреспондентом 78.ru.

Немногим более общителен Перельман и с соседями.

«Бесполезно! Он — человек мира и ни с кем не общается. Мы здороваемся, потому что он вырос на глазах, всё, нормальный мужик. Ну вот я с вами общаюсь, он не общается», — рассказывает соседка математика.

У Григория Перельмана есть младшая сестра Елена, тоже математик, выпускница Санкт-Петербургского университета, в 2003 году защитившая диссертацию в Институте Вейцмана в Реховоте. С 2007 года она работает программистом в Стокгольме. Поддерживает ли она связь с Григорием — неизвестно.

В 2023 году был анонсирован выход в свет российского художественного фильма «Витринный экземпляр», биографической драмы режиссёра Андрея Григорьева о Григории Перельмане. Главную роль в фильме должен исполнить Марк Эйдельштейн, фильм с которым совсем недавно получил главную премию «Оскар».