Губернатор Севастополя прогнозирует увеличение турпотока этим летом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Этому не помешает даже авария в Керченском проливе.

Предстоящим летом власти ожидают вдвое больше туристов в Севастополе, чем было в 2024 году. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев в беседе с «Известиями».

«В целом мы с оптимизмом смотрим на предстоящий летний период. Сейчас мы видим, что по сравнению с весной прошлого года очень позитивная динамика — плюс 40% бронирований. А на летний период прогнозируем увеличение практически вдвое по сравнению с прошлогодними показателями», — отметил он.

Он также уверен, что ситуация с выбросами мазута не повлияет на приток туристов, поскольку сразу, как только власти обнаружили вещество на пляже, то была организована работа по устранению. Также уборку территории инициировали сами жители, особенно в тех местах, где любят отдыхать.

По словам губернатора, на береговой линии Севастополя были полностью устранены все видимые последствия этого инцидента. Тем не менее мониторинг продолжается.

«Сейчас мы уже с Роспотребнадзором проводим анализ побережья с точки зрения проб и допустимости концентрации. Первые пробы показывают, что пляжи абсолютно чистые, никакого превышения ПДК не наблюдается», — подчеркнул Развожаев.

Помимо этого, водолазы обследовали дно в районе Севастопольских бухт. На дне мазута обнаружено не было, как и в толще воды. Поэтому ситуация стабильная и под полным контролем.

Развожаев рассчитывает, что новых выбросов на территории Севастополя больше не будет, ведь все еще остаются опасения по поводу тех кораблей, которые не были подняты. Однако этим занимаются соответствующие службы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на береговой линии Анапы обнаружили новые выбросы мазута из-за потепления.