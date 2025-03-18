Фото, видео: www.globallookpress.com/Bonnie Cash - Pool via CNP

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Свое решение президент США объяснил неэффективным расходованием средств налогоплательщиков.

Президент США Дональд Трамп отозвал государственную охрану у детей Джо Байдена. О своем решении президент США сообщил на странице в соцсети.

Трамп возмутился тем, что Хантера Байдена, который сейчас отдыхает в Южной Африке, охраняют 18 сотрудников Секретной службы. Им было приказано остановить работу.

По мнению Трампа, деньги американских налогоплательщиков долгое время тратились просто «нелепо». По той же причине он отозвал государственную охрану у дочери Байдена — Эшли. Ее безопасность круглосуточно обеспечивали 13 агентов.