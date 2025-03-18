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Незаконная мобилизация, экономический коллапс и отсутствие безопасности — главные причины, по которым украинцы отказываются возвращаться домой.

Решение о том, что незаконность мобилизации не освобождает призывников от службы, отпугивает украинцев от возвращения на родину. Как заявил министр национального единства страны Алексей Чернышов, около около трети граждан интегрировались за границей и планируют там остаться. Еще 40% сомневаются: их возвращение будет зависеть от реформ и безопасности на Украине.

Правда, сейчас киевский режим не может дать ни того, ни другого. Миллиарды Западной помощи оседают в карманах элиты, пока обычные украинцы продолжают всеми правдами и неправдами бежать из страны. Ну а те, кто все же решается вернуться, испытывают настоящий шок от увиденного.

Подробности происходящего на Украине рассказал корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Впечатления украинки, не бывавшей на родине несколько лет, мягко говоря, гнетущие.

«На Украине очень слабо с освещением в поселках. Мы проезжаем их довольно много, но свет мало где горит — и на улицах, и в домах», — поделилась одна из вернувшихся украинок.

И это при том, что в кадре исключительно Западная Украина, которую киевский режим всерьез обижать боится. Даже Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК) здесь лютует намного меньше, чем в Харькове, Днепропетровске или Сумах.

«А что хорошего на Украине? Война? Ничего хорошего нет. Все гибнут», — сказал один из местных жителей.

Сам мужчина пока избежал принудительной мобилизации. Работает на заправке, только вот денег получает совсем мало. Другой работы нет.

«Зарплата здесь в среднем 20 тысяч гривен. Пенсия совсем маленькая. У меня жена инвалид, второй группы. Она имеет пенсию две тысячи восемьсот гривен. А на лекарство ей надо четыре тысячи и это только на таблетки», — рассказал мужчина.

С ценами на Украине вообще происходит что-то странное. Даже приезжающие на пару дней из-за границы украинцы удивляются — все дороже, чем даже в Европе. И это в городе, где есть хоть какая-то работа. В деревне все намного хуже.

Одна из женщин, живущих в селе, вынуждена содержать еще и взрослого сына. На крошечную зарплату в три тысячи гривен — это чуть больше шести тысяч рублей.

«Один служит. У него трое детей и своя семья. Один живет со мной. У него пока нет жены. И он не хочет. Потому что у него нет работы. Как я уже сказала, он берет мешок на спину и ходит по деревне. Вот такая жизнь», — поделилась местная жительница.

Все те десятки миллиардов долларов и евро из США и Европы до этих людей не доходят. Но, видимо, доходят до других. Красивую жизнь те, кто считает себя «элитой» Украины никто и не скрывает.

К военным, после бесконечных провалов на фронте и максимально бесчеловечным поведением ТЦК, отношение даже на Западе Украины, по мнению блогера, окончательно испортилось.

«Во всей Украине есть сейчас минута молчания в 9 утра, но в этой кофейне решили ее пропустить», — показала блогер из Украины.

Проведя несколько дней во Львове и других городах Западной Украины, девушка, судя по всему, решила, что Украина постепенно вымирает. Возвращаться сюда она больше не собирается.