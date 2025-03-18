Спасла сотни: как российские военные возводят «дорогу жизни» на Харьковщине

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Орудуют вражеские беспилотники не только вечером.

Уникальную дорогу жизни возводят бойцы Западной группировки войск на харьковском участке фронта. Из деревянных свай и рыболовных сетей бойцы создают щит от дронов. Это не просто трасса — это шанс выжить для гражданских, спасающихся от ударов с воздуха. Вместе с нашими военными на месте работает и военкор «Известий» Александр Федорчак.

С наступлением весны на харьковском фронте у артиллеристов началась горячая пора. Фронт активизировался, наши начали наступать сразу на нескольких участках. Поэтому задачи глубокой ночью — обычное дело для реактивщиков западной группировки. Тем более, что в деле — новейший комплекс «Торнадо-С».

На кадрах с нашего летающего воздушного разведчика хорошо видно как реактивные снаряды накрывают большую площадь в несколько десятков метров. Это район, где у ВСУ как раз стоят системы ПВО — американские Patriot. Сейчас это цель приоритетная.

«Хорошо, что ПВО меньше будет у противника, меньше будут сбивать снаряды», — рассказал начальник расчета РСЗО с позывным Токио.

Удары наносятся по селу Глушковка. На этот населенный пункт пехота сейчас наступает с двух сторон: южнее из Песчаного и западнее из Кругляковки. С этой стороны формируется полукольцо вокруг Купянска, то же самое происходит и севернее — в районе Двуречной. Здесь особенно активны наши дроноводы. Вот так FPV на оптоволокне зачищают блиндажи на этом участке.

Враг тоже сейчас усилил давление с воздуха и дроны, как раз, самое распространенное оружие, которое используют не по военному назначению. Цель, чаще всего — беззащитные люди, которые остались жить на освобожденных территориях Харьковщины.

«Вечером вообще, жужжат как рой пчел», — рассказал местный житель по имени Александр.

Причем орудуют вражеские беспилотники не только вечером.

Вот что осталось от гражданского автомобиля. Обычный «Жигули». Проезжал по открытому участку дороги и был атакован украинским ФПВ-дроном, судя по всему с каким-то зажигательным снарядом, потому что машина сгорела полностью.

И чтобы избежать невинных жертв — собой ежедневно рискуют инженеры из 45 отдельной гвардейской бригады группировки Запад. Вооружившись ломами и сетками — они ежедневно по много часов трудятся на открытой местность, закрывая небо от дронов. Строят, так называемую, «дорогу жизни».

Вдоль многокилометрового участка трассы зарыты в землю несколько десятков деревянных свай. На них километры рыболовных сетей, которые уже вывели из строя пять дронов. И это ведь работы здесь еще не закончили.

«Протяженность участка — восемь километров. Задача выполнена сейчас на 80%. Остался небольшой кусочек. Два-три дня — завершаем и переходим на следующую задачу», — рассказал командир инженерно-технического батальона с позывным Вихрь.

Но сетка — это не вся защита. Вдоль трассы дежурят солдаты с ружьями — мобильные посты ПВО.

«Гладкоствольное ружье, 12 калибр. Патрон, 70 граммов, небольшая дробь. Также система РЭБ. Эффективная штука — с радиусом где-то метров 150», — рассказал боец мобильной группы ПВО с позывным Усач.

С помощью вот таких сетей, по всей линии фронта, закрыты уже сотни километров дорог. «Дорога жизни» спасла сотни жизней солдат и мирных людей.