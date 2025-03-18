Сотрудники МЧС эвакуировали попавших в беду туристов из Агурского ущелья в Сочи
Фото, видео: 5-tv.ru
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Пара спускалась, чтобы сделать фото, однако в какой-то момент девушка поскользнулась на мокрых камнях и сорвалась вниз.
Поступили кадры спасательной операции из Сочи, где двое туристов едва не погибли в Агурском ущелье.
Пара спускалась, чтобы сделать фото, однако в какой-то момент девушка поскользнулась на мокрых камнях и сорвалась вниз. Ей удалось самостоятельно добраться до противоположного берега. И уже оттуда ее, вместе с молодым человеком, эвакуировали альпинисты МЧС.
Помощь спасателей потребовалась и экстремалу из Красноярского края. Парапланерист совершил вынужденную посадку прямо посреди тайги. У летательного аппарата в воздухе отказал двигатель. В итоге садиться пришлось среди бескрайних лесов, а до ближайшего поселения — 50 километров.
На помощь парапланеристу отправили вертолет МЧС, который пришлось сажать прямо на замерзшей реке, это была единственная ровная поверхность во всей округе. Мужчину успешно эвакуировали, помощь врачей ему не потребовалась.