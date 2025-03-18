Фото, видео: 5-tv.ru

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К месту возгорания готовится вылететь вертолет. С огнем борются свыше 200 человек.

МЧС наращивает группировку для тушения природного пожара в Дагестане. Сейчас с огнем борются свыше 200 человек.

Пламя вспыхнуло на склоне горы. За несколько часов огонь прошел более 14 гектаров. Пока угрозы населенным пунктам нет, но сильный ветер все больше раздувает огонь.

В ближайшее время к месту возгорания должен вылететь вертолет. Из зоны бедствия поделился кадрами корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

«Вот вы видите, огонь продолжает распространяться — усилился ветер, прямо обжигает сейчас лицо. Давайте отойдем. Наверх! Наверх, наверх», — показал место ЧП журналист.

Тушение осложняет не только погода, но и удаленность горного района. К месту пожара невозможно подогнать технику.