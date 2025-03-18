Из подвала: появились детали отравления семьи из пяти человек на Ставрополье

Отец отравившейся на Ставрополье семьи и его сын находятся в реанимации

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Возбуждено уголовное дело.

На Ставрополье семья из пяти человек отравилась неизвестным химикатом. Восьмилетняя девочка погибла, ее 12--летний брат в реанимации. У всех домочадцев внезапно ухудшилось самочувствие и появились симптомы кишечного расстройства. После вызова скорой их госпитализировали. Но спасти девочку не удалось.

По версии следствия, причиной отравления могло стать средство от насекомых. Накануне глава семейства обработал химикатом подвал частного дома. Возбуждено уголовное дело — о причинении смерти по неосторожности.