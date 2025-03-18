Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа, есть погибшие

Фото: Reuters/Amir Cohen

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Число жертв стремительно растет.

Израиль возобновляет боевые действия в секторе Газа после того, как ХАМАС отвергли предложение США о продлении режима прекращении огня. Об этом в социальной сети Х сообщил журналист Axios Барак Равид, сославшись на штаб израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

«Израиль возобновляет военные операции против ХАМАС в секторе Газа после того, как группировка отклонила предложения США о продлении режима прекращения огня», — написал Равид.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) также заявили о том, что по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа были нанесены массированные удары.

Власти Израиля поставили американского президента Дональда Трампа в известность о совершенных по сектору Газа атаках.

В ходе агрессии со стороны ЦАХАЛ погибли 30 палестинцев. Десятки граждан были тяжело ранены в результате израильских авиаударов, пишет Reuters. Телеканал Al Jazeera, в свою очередь, передает, что число жертв стремительно увеличивается и в настоящий момент уже достигло 86.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что журналистка из Палестины погибла в результате атаки Израиля на Газу.