Ушли от ответа: кабмин Израиля так и не прокомментировал вопрос о Бандере

Кабмин Израиля не ответил на вопрос журналиста Кулюхина о неонацизме на Украине

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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При этом официальный представитель заявил, что в стране — свобода прессы.

На недавнем правительственном брифинге в Израиле официальный представитель кабинета министров Дэвид Менцер подтвердил, что журналист Никита Кулюхин, работающий с российскими СМИ, не будет отстранен от участия в брифингах. Это заявление последовало после того, как сотрудник прессы поднял вопрос о восхвалении на Украине таких исторических фигур, как Степан Бандера, связанных с нацистскими преступлениями. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне Кулюхин, сотрудничающий с «Известиями», обратился к Менцеру с просьбой не запрещать ему задавать вопросы, как это произошло ранее в МИД Израиля. Менцер, отвечая на это, подчеркнул важность свободы прессы в стране.

«Это свободная страна, где журналистам не запрещают задавать вопросы… такого никогда не было… в этой стране», — заявил он.

Однако, когда речь зашла о самом вопросе, связанном с Бандерой, Менцер не смог предоставить конкретной информации и переадресовал запрос в Министерство иностранных дел Израиля, отметив, что, возможно, там смогут дать «более развернутый ответ».

Кулюхин до этого сообщал, что его отстранили от брифингов после того, как он задал вопрос министру иностранных дел Гидеону Саару о переименовании улиц в честь Бандеры и Шухевича на Украине. Саар тогда заявил, что не осведомлен о восхвалении этих личностей и пообещал разобраться с ситуацией.

По мнению российского журналиста, его отстранение связано с неудобством, которое его вопросы могли вызвать у министра. Он также отметил, что в Израиле и за пределами еврейского государства существует нежелание обсуждать неудобные факты, связанные с историей.

«Израиль должен всем напоминать, кто спас евреев во время Второй Мировой войны, а кто их пытался уничтожить», — добавил Кулюхин.

МИД Израиля пока не прокомментировал ситуацию, связанную с ограничением работы журналиста, что оставляет открытым вопрос о свободе слова в стране.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле призвали Израиль пересмотреть решение об ограничении работы Кулюхина.