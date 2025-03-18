Западные инвесторы возобновили закупку российских активов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Большая часть корпоративных эмитентов РФ не может найти банки или посредников для выплаты кредитов.

Западные инвестиционные фонды и брокеры надеются на ослабление санкций против России в ближайшее время, поэтому возобновили закупку российских активов и рубля. Об этом сообщает газета Financial Times.

В материале газеты отмечается, что инвесторы Запада рассматривают российские облигации и рубль, на условиях того, что способы инвестирования в российские активы все еще крайне ограничены.

Санкциями введен запрет на торговлю российскими государственными облигациями с 2022 года, поэтому многие корпоративные отечественные эмитенты лишены возможности найти банки или посредников, чтобы осуществить платежи кредиторам. При этом объем торговли рублем на международных площадках в настоящее время показывает цифру в 50 миллионов долларов еженедельно против нескольких миллиардов долларов в тот же срок до начала спецоперации на Украине.

На смену рублю в прямых инвестициях для трейдоров пришел казахский тенге. Объемы таких торгов доходит до отметки в 100–200 миллионов долларов в неделю. Однако отдельные банки и брокеры предлагают делать ставки на колебания курса рубля, рассчитывающихся в долларах.

Также курс рубля вырос по отношению к доллару на треть после того, как начались мирные переговоры по украинскому конфликту, а также с момента осуществления президентом США Дональдом Трампом курса по восстановлению отношений с Москвой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что курс доллара упал ниже 85 рублей.