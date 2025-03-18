«Будет интересно»: Трамп раскрыл подробности о документах по убийству Кеннеди

Фото: John F. Kennedy Library/ТАСС

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Американский лидер запретил вносить в них какие-либо правки.

Во вторник будут опубликованы документы об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп после заседания совета директоров в Центре Кеннеди в Вашингтоне.

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард собрал около 80 000 страниц документов, в которых изложены подробности убийства Джона Кеннеди. Все они будут обнародованы в ближайшее время, заявил Трамп.

«Это важное объявление. Они ждали этого десятилетиями», — сказал он.

Трампа спросили, читал ли он собранные файлы. Он заявил, что «слышал о них», а обнародование «будет очень интересным». Еще во время своего первого президентского срока Трамп обещал, что опубликует эти документы, если будет избран на второй. Так и случилось.

Указ о раскрытии секретных документов, связанных с убийством Кеннеди, Трамп подписал 23 января. Общественность также узнает детали о смерти сенатора Роберта Ф. Кеннеди и доктора Мартина Лютера Кинга-младшего.

Трамп также рассказал, что запретил своим сотрудникам вносить какие-либо правки в эти документы. Они будут опубликованы в первозданном виде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что администрация Трампа рассматривает официальное признание Крыма российской территорией.