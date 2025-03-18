«Не дождетесь!» — Петросян прокомментировал слухи об отмене своих концертов
Евгений Петросян опроверг слухи об отмене своих концертов в марте
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Некоторые источники уже отправили юмориста на покой.
Телеведущий и юморист Евгений Петросян опроверг новости об отмене своих концертов. В видеообращении в официальном Telegram-канале артист осудил журналистов, которые распространяли эту информацию.
Некоторые источники не так давно утверждали, что Петросян отменил все свои выступления, запланированные на март, и причина тому — состояние здоровья.
«Я должен внести кое-какую ясность. Дошел до меня слух, что я отменил в марте все свои концерты, плохо себя чувствую, пора на покой. Не дождетесь, дорогие друзья, те, кто это говорит, не дождетесь!» — заявил юморист.
Фото, видео: @РИА Новости/Кирилл Каллиников; Telegram/Петросян Live/PetrosyanLive; 5-tv.ru
Видеообращение было записано на фоне декораций. Артист рассказал, что в момент записи находился на репетиции, а уже утром следующего дня его ожидает масштабная съемка длиною в шесть часов. Распространение новостей об отмене концертов Петросян назвал попыткой журналистов «испортить всю картину» жизни. Он также выразил недовольство по поводу того, что СМИ «сочиняют небылицы в лицах для того, чтобы взбудоражить население».
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Брухунова отреагировала на новости о госпитализации Петросяна.