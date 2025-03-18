Жители Краснодара сообщили о едком запахе гари в разных частях города

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Точная причина пока не выяснена.

Накануне жители разных микрорайонов Краснодарского края почувствовали запах гари. От населения также поступали обращения к специалистам с просьбой прокомментировать ситуацию.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы города Краснодара точная причина резкого запаха, на который поступали жалобы, пока не выяснена, однако и очагов возгораний в самом городе службами не обнаружено.

«На текущий момент по сообщению диспетчера „01“ горений на открытой территории в МО г. Краснодар нет. Очаги возгорания есть в Теучежском районе Республики Адыгея», — говорится в сообщении ведомства.

По имеющимся данным, возникновение крупных очагов пожара вместе с нежелательной розой ветров на территории города могло стать фактором для возникновения масштабных зон задымления.

Уточняется, что воздействие резкого запаха гари может крайне негативно сказываться на здоровье людей, поэтому следует сократить время прибывания на открытом воздухе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в природные пожары охватили сразу несколько регионов России — Приморье, Ростовскую область и Краснодарский край.