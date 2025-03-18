В Москве шесть человек пострадали из-за прорыва трубы с кипятком

Фото, видео: 5-tv.ru

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Для эвакуации некоторых пострадавших привлекли вертолет.

Шесть человек пострадали сегодня в столичном районе Медведково. Там возле одного из новых ЖК прорвало трубу — кипятком оказался залит целый километр дороги.

Горячая вода хлынула на парковку, где находились десятки машин. Для эвакуации некоторых пострадавших привлекли вертолет. Другие обратились за помощью врачей позже — только придя домой они увидели волдыри на ногах и поняли, что получили сильные ожоги. Как этот молодой человек, который переносил через кипяток свою маленькую сестру.