И тленья убежит: кто и как ошибался в надписях на петербургских памятниках

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Казусы, отливаемые в металле или вырубаемые в камне, к сожалению, довольно распространены.

Петербургские чиновники никак не могут справится с работой над ошибками, чтобы сделать культурную столицу действительно культурной. Дело в том, что на многих памятниках в городе местные жители и коллеги-журналисты нашли большое количество ошибок. Орфографические, стилистические, фактические — все как в сочинении у школьника. Так вот, исправить некоторые оказалось задачей непосильной. Почему — выяснила корреспондент «Известий» Надежда Одинцова.

В этом доме на Гранитной улице жил историк-этнограф Юрий Кнорозов. Он нашел ключ к чтению текстов Майя. Это письменность третьего века. В 2022 году здесь установили памятную доску, причем сразу с несколькими ошибками, которые почему-то до сих пор так и не исправили. Во-первых, в предложении нет запятых, которые по правилам русского языка должны выделять причастный оборот. Запятая должна стоять перед словом «раскрывший». Во-вторых, портрет историка изображен на фоне камня Солнца Ацтеков.

Кнорозов на фоне одной из уцелевших страниц кодекса Майя. Возможно, когда-нибудь табличка такой и станет. Главное, чтобы ее не убрали Насовсем, как это сделали с закладным камнем в сквере КоОрозова по соседству. На нем тоже была ошибка.

— Видимо человек горел энтузиазмом, но не очень хорошо разбирался и был изображён иероглиф не майецкий. Это скорее, по-моему, просто абстракция, — рассказала Анна Маслова, внучка Юрия.

— Просто выдуманный иероглиф?

— Вероятно да. Мы глубоко не копали, просто приняли решение его убрать.

А это — парк дружбы во Фрунзенском районе. На его благоустройство потратили почти полмиллиарда рублей. Но внимательные петербуржцы — еще до официального открытия парка — заметили, что на установленых информационных стендах подрядчики ошиблись в названиях стран. ((досье)) Так например в «Андорре» потеряли букву «р», название «Боснии и Герцеговины» сократили до «Боснии», среди табличек оказалась непризнанная Россией республика Косово.

Выбрали путь наименьшего сопротивления. Теперь в парке дружбы вместо тематических с названиями стран, их флагами и интересными фактами о континентах — вот такие вот белые стенды. Не очень многофункциональные. Больше напоминают какую-то игрушку. Зато ошибок нет!

А памятник одному из родоначальников отечественной космонавтики — Борису Раушенбаху — стал примером хорошей работы над ошибками. Монумент установили на территории Петропавловской крепости минувшей осенью, но авторы явно запутались в римских цифрах. На постаменте годом установки значился еще не наступивший 2029-й. Перепутали и месяцы — сентябрь с октябрем. Ошибку заметили — сразу исправили.

Куда больший объем работы пришлось проделать у фонтана с гордым названием «Петр Первый» во дворе СПБГУ на Университетской набережной.

По всей длине внешнего круга выложили надпись на латинском языке — строки Гаудеамуса, гимна университетского сообщества. И все б ничего, но сразу после открытия объекта знатоки латыни мягко говоря смутились — и насчитали как минимум пять грамматических ошибок. Так в слове quodlibet пропустили букву, а в словах regunt и protegunt смешались окончания. Переводя на русский язык, вместо слов «управляют» и «защищают» получились «управляят и защищаят». Сейчас видим — все ошибки исправлены, каждая буква на своем месте

Если в университете запуталась в латыни, то во дворе Второй городской больницы позабыли о правилах русского языка. Опечатка закралась в клятву Гиппократа — на памятнике подвигу медиков. Слово «передавать» написали через букву «о». Тоже переделали. А на Андреевском бульваре историческую ошибку не исправляют уже больше 20 лет.

Споры о том, когда был учрежден орден святого Андрея Первозванного, длятся до сих пор. Кто-то говорит — в 1698 году, кто-то уверен — годом позже. Но уж точно не в 1720-м, как написано на южной стороне обелиска, который посвящен именно этому ордену.

По каждой опечатке, которая так и не была исправлена мы направили официальные письма в районные администрации и комитет по благоустройству. Ждем ответов, а лучше сразу — исправления ошибок.