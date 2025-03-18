Стоимость золота обновила исторический рекорд

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru

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Росту котировок могло способствовать увеличение спроса на безопасные активы.

Рубль уверенно укрепляется ко всем основным валютам. По отношению к доллару он обновил почти годичный максимум — когда стоимость американской валюты на межбанковских торгах опустилась ниже 82 рублей. Падает сегодня и евро, преодолев отметку в 90 рублей. Юань также потерял 26 копеек.

Эксперты связывают все это с настроениями инвесторов по урегулированию украинского кризиса и предстоящими переговорами Путина и Трампа.

А вот золото обновило исторический максимум — три тысячи долларов за одну унцию. Причем рост продолжится, ведь все это связывают с опасениями рецессии в США