Трамп оценил, пойдет ли Россия на перемирие

Трамп считает, что Россия согласится на перемирие с Украиной

Фото: www.globallookpress.com/Sergey Elagin

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Ранее он заявил, что во вторник проведет важный разговор с президентом Владимиром Путиным.

Президент США Дональд Трамп выступил с оценкой готовности России к соглашению на 30-дневное перемирие с Украиной. Американский лидер полагает, что запланированные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным пройдут успешно, передает пресс-пул Белого дома.

«Они согласятся», — отметил республиканец, комментируя видение ситуации.

До этого стало известно, что глава Соединенных Штатов ожидает скорого достижения США и Россией мирного соглашения в конфликте на Украине. Об этом Трамп заявил, когда посещал Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне.

По словам политика, на утро 18 марта по американскому времени у него запланированы телефонные переговоры с Путиным. Лидер США считает их крайне важными, поскольку они вступают в «критическую стадию».

К тому же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил слова Трампа о предстоящем разговоре с Путиным в ходе ежедневного брифинга.

Ранее 5-tv.ru писал, что администрация Трампа рассматривает официальное признание Крыма российской территорией. Уточнялось, что США могут обратиться и к ООН для того, чтобы организация поступила подобным образом.