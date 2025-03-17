Муж убитой ВСУ в Судже беременной девушки рассказал о поисках ее тела

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эмиль Тимашев

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О смерти Нины Кузнецовой стало известно 7 августа.

Вооруженные силу Украины (ВСУ) убили 28-летнюю беременную девушку Нину Кузнецову. Ее тело нашли в Суджанской больнице. Об этом 5-tv.ru рассказал муж убитой Артем Кузнецов. Тело удалось найти благодаря слаженной работе волонтеров отряда «Патриот», отметил мужчина. Они следовали по предоставленным им координатам.

«Я описал, где она может лежать, в чем она одета. Ребята зашли, открыли дверь, а она там», — рассказал Артем.

В настоящий момент дело девушки находится в Курске. Семья готовится к похоронам.

«Буду переезжать обратно, так как супругу вывезли. Это единственная задача была. В Москве меня ничего не держит, могила будет здесь, я буду рядом с ней», — заключил муж убитой.

Нина Кузнецова погибла в результате обстрела ВСУ. Об этом стало известно 7 августа. Трагедия случилась, когда семья перебиралась из деревни Куриловка в Курск. Артем Кузнецов рассказал, что украинские боевики ранили его жену, она потеряла сознание, а ее машина врезалась в автомобиль супруга.

Мужчина вытащил девушку из машины и отвез в больницу. К сожалению, врачи не смогли ей помочь. Ребенок супругов, которому около двух лет, также пострадал. У него было глубокое осколочное ранение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что родные убитой ВСУ в Судже беременной женщины не могут забрать тело из морга.