Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Украинские нацисты продолжают атаковать мирное население.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали шесть населенных пунктов в Белгородской области, заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Шесть населенных пунктов подверглись атакам ВСУ. Предварительно, пострадавших нет», — сообщил он.

В результате атаки в селе Тишанка Волоконовского района повреждена кровля здания соцобъекта, а в поселке Красная Яруга и в хуторе Фищево Краснояружского района дроны повредили транспорт. Помимо этого, дронами повреждены домостроения в селе Нечаевка Белгородского района и в Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка.

В хуторе Леоновка Валуйского округа после детонации FPV-дрона также поврежден частный дом.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое сотрудников МЧС пострадали при атаке украинских беспилотников по пожарной части в Горловке в ДНР.