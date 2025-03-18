В гордом одиночестве: Боярская появилась на премьере сериала «Опасная близость» без супруга

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Почему актеры в последнее время все реже радуют поклонников совместными выходами?

Актриса Елизавета Боярская появилась на премьере сериала «Опасная близость» без мужа Максима Матвеева. Супруги почти никогда не появляются вместе на мероприятиях, провоцируя тем самым массу слухов о расставании. Поклонники беспокоятся за будущее пары, но есть ли на то причины?

На деле же всему виной плотные рабочие графики артистов. Боярская и Матвеев просто не могут позволить себе выходить в свет вместе, потому что не всегда получается. Елизавета и Максим — востребованные актеры, занятые во многих проектах. Кроме того, они признавались, что так и не смогли полюбить светскую жизнь. Приоритет для них — брак и дети.

Супруги рассказывали, что их брак гармоничный и счастливый. В качестве доказательства они отметили, что ни разу не поругались и не повысили друг на друга голос в период самоизоляции. Матвеев рассказывал, что отношения с Елизаветой полны романтики. Однако у пары свое понимание этого термина.

«Купим чипсов, пиццы и посмотрим кино», — делился актер.

Боярская и Матвеев познакомились на пробах в фильм «Не скажу». В 2010 году они сыграли свадьбу. К слову, торжество прошло тайно: актеры расписались в повседневной одежде, а в ЗАГС пробрались рано утром со двора. Оба хотели избежать внимания прессы.

Да и медового месяца у пары не было. Причина все та же — работа. Актерам всегда приходилось совмещать большую занятость на съемках с личной жизнью. На протяжении десяти лет брак звезд был гостевым. Елизавета жила в Санкт-Петербурге, а Максим — в Москве.

Пара воспитывает двух сыновей — Андрея и Григория. Актеры стараются активно участвовать в воспитании детей, ходят по очереди на родительские собрания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Елизавету Боярскую заподозрили в третьей беременности.