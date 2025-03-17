Подходит не всем? В чем опасность гидрофильного масла

Фото: www.globallookpress.com/Chris Robbins

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В последние годы россиянки все чаще стали покупать это средство для снятия макияжа вместо традиционных пенок.

Гидрофильное масло может сильно навредить коже девушек. О том, кому противопоказано использовать средство, рассказала косметолог-эстетист, специалист по мануальным процедурам и аппаратной косметологии Елена Манулик в беседе с aif.ru.

«Гидрофильное масло не подходит для очищения кожи с акне, так как оно может вызвать усиление работы сальных желез и усугубить течение болезни», — поделилась подробностями переворота в женских предпочтениях эксперт.

Специалист подчеркнула, что жидкость для глубокого очищения также не подойдет обладательницам чувствительной кожи. Она рекомендовала мгновенно отказаться от применения масла при малейшем дискомфорте. Например, при жжении или зуде, которые свидетельствуют об аллергической реакции.

Неприятные ощущения, по словам Елены Манулик, могут быть результатом и открытых ран на лице, а также появляться в следствие болезней глаз.

«Кроме того, важно внимательно читать состав, поскольку гидрофильное масло не подходит людям с индивидуальной непереносимостью компонентов», — наставила покупательниц косметолог.

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