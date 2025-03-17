Испепеляющая мощь: ВС РФ ударили «Искандером» по живой силе ВСУ в Сумской области

ВС РФ нанесли «Искандером» удар по сосредоточению живой силы ВСУ в Сумской области

Фото, видео: © РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru

Также уничтожена техника неприятеля.

Вооруженные силы (ВС) РФ ударили из оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТКР) «Искандер» по живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об заявили в Минобороны России.

«Расчет комплекса ОТРК «Искандер» нанес удар по району сосредоточения живой силы и ВВСТ 144 омбр ВСУ в районе населенного пункта Лосевка (65 км северо-западнее города Шостка) Сумской области», — сообщает ведомство.

Также Минобороны РФ поделилось кадрами уничтожения военными группировки войск «Запад» орудия М101. Также уничтожены миномет и антенна ВСУ на замаскированных огневых позициях в Харьковской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бойцы армии России освободили населенный пункт Степовое в Запорожской области. Об этом сообщает Министерство обороны страны. Освобождение удалось благодаря слаженной работе группировки войск «Днепр».

Кроме того, известно, что украинские боевики потеряли свыше 495 единиц живой силы на донецком направлении специальной военной операции. А бойцы группировки войск «Центр» уничтожили американскую боевую машину пехоты Bradley.