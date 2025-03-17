Силуанов прокомментировал контакты с США в финансовом секторе

Силуанов: диалог о SWIFТ еще не состоялся

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Одной из мер давления на РФ после начала военной операции на Украине стало отключение российских банков от SWIFT.

На текущий момент обсуждения возможности восстановления работы российских банков со SWIFT еще не было. Соответствующее заявление сделал министр финансов РФ Антон Силуанов в беседе с 5-tv.ru.

«По линии минфинов диалога как не было, так и нет», — поделился информацией он.

Более того, согласно 16 пакету санкций, который был принят Советом ЕС в последних числах февраля, еще 17 российских банков отключили от SWIFT в понедельник, 17 марта.

По имеющейся информации, страны Европы, США и Канада приняли решение отключить часть попавших под санкции российских банков от международной платежной системы SWIFT в феврале 2022 года.

Более того, в январе руководитель банка ВТБ Андрей Костин сообщил о том, что для полного отказа от использования международной платежной системы SWIFT необходимо принимать административные решения. По его словам, система передачи финансовых сообщений (СПФС), предлагаемая Центральным банком России (ЦБ РФ), наиболее эффективная в перспективе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, каким банкам России европейские страны запретили доступ к SWIFT 17 марта.