«Бабушка не уследила»: автобус сбил трехлетнюю девочку на самокате в Москве

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пострадавшего ребенка доставили в больницу.

Автобус сбил трехлетнюю девочку на самокате на севере Москвы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. Собеседник добавил, что инцидент произошел на улице Дыбенко.

«Бабушка не уследила за ребенком. Девочку зацепил автобус», – сообщил источник.

Пострадавшую девочку доставили в больницу. Ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Дагестане 14 человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса с тремя автомобилями. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

ДТП произошло в Кизилюртовском районе вбили села Ново-Чиркей. По предварительной информации, пострадали 14 человек, один из которых находится в тяжелом состоянии. Сейчас на месте работают экстренные службы. Причины аварии устанавливаются.