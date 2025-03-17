Описавшая в дневнике оккупацию ВСУ жительница Мартыновки отказывалась уезжать

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Женщина скончалась в феврале.

Пенсионерка, чей предсмертный дневник обнаружили в освобожденном селе Мартыновка Курской области, до самого конца отказывалась покидать свой дом. Об этом рассказала 5-tv.ru ее дочь Елена Васькова.

По словам женщины, 77-летняя пенсионерка заявила ей и внуку, что хочет уйти из жизни в своем доме под Суджей.

«Я буду в своем доме умирать», — передала ее слова Елена.

Все это время дочь погибшей не могла найти себе места от беспокойства, потом к дому Татьяны выехал муж Елены. Он стучался в дверь, но ему никто не открывал. Также на территории находился подвал, но он тоже был заперт, и никто не отзывался.

«Ну где она была, я не могу понять», — говорит Васькова.

В своем дневнике Татьяна писала, что во время украинской оккупации она жила в очень тяжелых условиях. В помещении было очень холодно и она не ела около 12 суток.

«В хате три градуса тепла, скоро конец. Вам желаю, чтобы были живы и здоровы», — писала женщина.

Спустя время ее тело обнаружили. Елена прошла ДНК экспертизу на подтверждение родства. Выяснилось, что Татьяна умерла в феврале. Специалисты обнаружили и черепно-мозговую травму. Не исключено, что пенсионерку могли убить, поскольку в доме было все перевернуто, будто там что-то искали. Васькова не отрицает, что мама пыталась защитить себя и вещи.

Елена очень тяжело переживает смерть своей метери, у женщины также погиб муж. Сейчас она с семьей проживает в Курской области в одном из пунктов временного размещения.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как проходит эвакуация жителей Суджи.