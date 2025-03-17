«Вдул с последствиями»: Чумаков ответил на критику после своего интервью о жене

Чумаков заявил, что его высказывание о жене было шуточными

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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После скандальных высказываний певца настигла волна хейта.

Певец и телеведущий Алексей Чумаков ответил хейтерам после своего скандального интервью в одном из шоу на YouTube. В нем артист заявил, что выбирал себе жену по критерию «вдул или нет». По словам артиста, на которого обрушилась волна хейта, его интервью не стоит смотреть людям без чувства юмора.

«Если судьба подарит нам еще „последствие“, мы будем только счастливы! Людям без чувства юмора, целующимся через салфетку и думающим, что детей находят в капусте, не смотреть!» — написал артист.

Фото: Instagram*/alexchumakoff

Певец также сообщил, что спустя 17 лет совместной жизни с Юлией Ковальчук его чувства и мысли остаются такими же, как и в начале их отношений, и он считает это прекрасным.

Чумаков оказался в центре скандала после своего откровенного интервью Светлане Бондарчук. В разговоре с ведущей Алексей сказал, что в браке никто никому ничего не должен, а также вспомнил свои первые впечатления о Юлии.

«Не, ну хорошая, симпатичная девушка. Красивая, яркая, живая, секси. У меня тогда были критерии: вдул бы или не вдул. Вдул с последствиями», — ответил артист на вопрос о знакомстве с будущей женой.

Эти слова вызвали шок у зрителей, и многие назвали высказывания Чумакова «дном», а его поведение — неприемлемым.

Несмотря на критику, Чумаков и Ковальчук продолжают демонстрировать крепкие отношения и счастливую семейную жизнь. Их поклонники поддерживают пару и надеются, что чувство юмора и искренность Алексея помогут ему и его семье справиться с выпадами критиков и продолжать радовать своими творческими проектами.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Юлия Савичева ответила на критику Алексея Чумакова.

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