Фото, видео: MAXIM SHEMETOV/POOL/ТАСС; 5-tv.ru

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Ранее сотруднику «Известий» вынесли запрет на посещение официальных мероприятий МИД Израиля.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вступилась за корреспондента «Известий» Никиту Кулюхина. Она отметила, что запрет журналисту посещать официальные мероприятия Министерства иностранных дел Израиля — это третирование.

«Странно третировать журналиста в стране, которая остро и искренне переживает историческую боль», — подчеркнула дипломат.

Захарова также подчеркнула, что журналист задал вопрос, исходя из актуальной международной повестки. Она также обсуждалась на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций, на Генассамблее и в столицах стран-членов Собвеза ООН.

«Я не слышала ни одного слова оскорбления, неуважения или неадекватности. За что же третировать?» — недоумевает дипломат.

Официальный представитель МИД России также подчеркнула, что в этом вопросе кроются первопричины конфликта на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле призвали Израиль пересмотреть решение об ограничении работы Кулюхина.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кулюхин является также журналистом ряда местных СМИ, поэтому необходимо уточнить, какие действуют нормы и правила. Однако если запрет связан с содержанием вопроса, то России «больше импонировало отсутствие каких-либо ограничений».