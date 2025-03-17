Секреты Марины Кравец: как получать от мужчин дорогие подарки

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Актриса подчеркнула, что драгоценности — это лишь приятное дополнение к глубине личности.

Марина Кравец, популярная актриса и резидентка Comedy Club, раскрыла секрет, как правильно просить у мужчин дорогие подарки, например, ювелирные украшения. В интервью с «Газета.ру» она рассказала, что главное — делать это с юмором и без навязчивости. Актриса подчеркнула, что важно сохранять легкость и не давить на партнера, чтобы желание получить подарок не превратилось в требование.

«Я не уверена, что с бриллиантами нужно дружить. Мне кажется, с ними все-таки нужно держать определенную дистанцию. А дружить лучше с мужчинами, которые могут их подарить. Намекать мужу на покупку украшений, напоминать. Как это делать? Ненавязчиво. Постучать утром в комнату колечком старым: «Слышишь, милый, звук уже не такой, как раньше», — пошутила Кравец.

Актриса также подчеркнула, что для нее украшения — это в первую очередь эстетика, а не показатель статуса. Драгоценности — это лишь приятное дополнение к глубине личности. Кравец также добавила, что настоящая красота человека скрывается в его душе. Гораздо важнее иметь возможность радоваться жизни и делиться позитивной энергией.

Марина Кравец продолжает радовать своих поклонников не только выступлениями на сцене, но и мудрыми жизненными советами. Ее подход к отношениям и подаркам может стать вдохновением для многих женщин, которые хотят получать удовольствие от жизни.

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