Долго болела: умерла актриса фильма «После любви» Эмили Декенн

Фото: SEBASTIEN NOGIER/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Обладательнице «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля было всего 43 года.

Французская актриса Эмили Декенн, известная своими ролями в фильмах «Розетта», «Дочь линии метро» и «Не в моем вкусе», умерла в возрасте 43 лет. Причиной смерти стал редкий вид рака надпочечников, с которым актриса боролась на протяжении последних лет. Об этом сообщило агентство AFP.

Эмили Декенн родилась 29 августа 1981 года в городе Белей. Ее карьера в кино началась в конце 1990-х годов, и уже в 1999 году она получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль в фильме «Розетта». Этот успех сделал ее одной из самых ярких звезд французского кинематографа.

Актриса также была пятикратной номинанткой на премию «Сезар», одну из самых престижных наград во французской киноиндустрии. За свою карьеру она снялась более чем в 50 фильмах, включая такие известные работы, как «Дочь линии метро», «Не в моем вкусе» и «Напарник».

В декабре прошлого года Декенн рассказала, что борется с агрессивной формой рака надпочечников. Несмотря на ремиссию, болезнь вернулась, и актриса продолжила борьбу.

«Какая ожесточенная борьба! Мы ее не выбираем», — опубликовала пост в личном блоге знаменитость.

Эмили Декенн ушла из жизни в больнице Гюстава Русси, оставив после себя богатое наследие в мире кино. Ее уход стал огромной потерей для французского и мирового кинематографа.

Поклонники и коллеги актрисы выражают соболезнования ее семье и близким, вспоминая ее талант, харизму и вклад в искусство.

Ранее 5-tv.ru рассказал о смерти композитора мультфильма «Маугли» Софии Губайдулиной.