Два тела обнаружены в Улан-Удэ после исчезновения Сэсэг Буиновой и Стаса Норбоева

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Приятели пропали при загадочных обстоятельствах год назад.

В Улан-Удэ в гараже обнаружены два тела, сообщают источники 5-tv.ru. По предварительным данным, они могут принадлежать финалистке конкурса «Миссис Бурятия-2024» Сэсэг Буиновой и ее знакомому Стасу Норбоеву, которые пропали без вести год назад.

Фото: ВКонтакте/seseshka93

Молодые люди встретились в городе 11 апреля 2024 года. 26-летний Норбоев сел в автомобиль Mitsubishi Outlander, которым управляла 30-летняя Буинова. По данным телеканала, девушка иногда подрабатывала таксистом на своей машине. После того как Стас оказался в автомобиле, пара уехала в неизвестном направлении, и с тех пор их местонахождение оставалось загадкой.

В рамках расследования в различных частях Улан-Удэ были обнаружены личные вещи пропавших, следы крови и сам автомобиль. Следователи выдвигали версию, что в машину мог подсесть посторонний человек, который, возможно, был причастен к исчезновению пары.

Исчезновение финалистки конкурса красоты вызвало широкий общественный резонанс. В поисковых операциях участвовали более 400 человек, а также применялись дроны.

На данный момент правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Санкт-Петербурге пара возлюбленных убила и расчленила знакомого.