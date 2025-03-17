«Среди глыб эстрады»: Гузеева замечена в компании Кологривого в Кремлевском дворце

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; Instagram*/n.kologrivyy; 5-tv.ru

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Актер признался, что чувствует себя «совершенно чужим» в окружении знаменитостей такого масштаба.

Актриса Лариса Гузеева вместе с коллегой Никитой Кологривым приняла участие в гала-концерте «Шедевры музыки и кино». Мероприятие посвящено памяти советского и российского композитора Андрея Петрова. Гузеева стала ведущей концерта, в котором также принял участие Кологривый, исполнивший знаменитую композицию «А я иду, шагаю по Москве» вместе с детским ансамблем «Русский сувенир». Концерт проходил в Государственном Кремлевском Дворце. Соведущим Ларисы Гузеевой стал актер Максим Аверин.

Никита Кологривый впервые выступил на сцене Кремля, после чего поделился своими впечатлениями в своем Telegram-канале:

«Вчера довелось впервые побывать на Кремлевской сцене! Вечер посвящен был советскому композитору Андрею Петрову! Спасибо детям за то, что скрасили его! Так, конечно, я чувствую себя там совершенно чужим. Среди этих глыб эстрады. Кто вообще смотрит сейчас такие концерты?» — написал актер.

Гузееву на мероприятии сопровождала ее крестная, в честь которой она назвала свою дочь. Женщина поддержала актрису наставлениями и молитвой, что помогло Гузеевой справиться с волнением.

Андрей Петров, чьи произведения прозвучали на концерте, написал музыку к более чем 80 фильмам, включая «Я шагаю по Москве», «Человек-амфибия», «Вокзал для двоих» и «Жестокий романс». Его творчество оставило яркий след в истории отечественного кинематографа и музыки.

Вечер памяти Андрея Петрова стал не только данью уважения великому композитору, но и возможностью для современных артистов, таких как Никита Кологривый, прикоснуться к его наследию.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Гузеева раскаялась за ошибки в воспитании детей.

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